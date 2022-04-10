وزير الدفاع الإيطالي: نعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا

جدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني التزام بلاده بالعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط والساحل، واعتبر أنها أكثر أهمية بالنسبة لروما.

جاء خلال عقب اجتماع غويريني مع نظيريه البريطاني بن والاس والتركي خلوصي أكار، في مدينة اسطنبول أمس الجمعة، كما بحث أيضًا ملف الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف غويريني أن الأوضاع في أوكرانيا يجب ألا تشتت الانتباه عن ما وصفه بتهديدات محتملة لجنوب القارة الأوروبية. وفق ما نقله موقع موقع “ديكود” الإيطالي.

كما أشار وزير الدفاع الإيطالي، إلى ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة البحر المتوسط التي تكتسب أهمية مطلقة بالنسبة لإيطاليا وهو ما يحتم عليها الاستمرار بالالتزام بالعمل على الحفاظ على استقرارها،