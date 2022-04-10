المسماري يفند إصدار تعليمات بإغلاق موانئ وحقول النفط

أخبار ليبيا24

فنّد، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، صحة الأنباء المتداولة على منصات مواقع التواصل بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات لإغلاق الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز.

تفنيد المسماري

وكتب المسماري، في إيجاز، على حسابه في فيسبوك، ” أخبار مزوره لا أساس لها من الصحة”، وذلك في إشارة إلى نبأ جرى نشره بالخصوص على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

بيان لجنة 5+5 بالجيش

وأعلن ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان مصور السبت تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في عدة مطالب، من بينها صرف مرتبات منتسبي الجيش لمدة 4 أشهر.

وطالبوا، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي،. الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها.

كما طالبوا بإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وأكدوا أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.

وحذّر ممثلو القيادة القامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية من “انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني” في ليبيا.

واتهموا رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بأنه “عمل على النهب الممنهج،. وغير المسبوق لأموال الليبيين”، وأنه “نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية”.

وانتقدوا ممارسات وتصرفات الدبيبة، وحملوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد. وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.

واتهموا الدبيبة بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسبي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة،. للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.

وأكدوا سعيهم لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، متهمين الدبيبة بعرقلة عمل اللجنة،. بما شكل خطرا جسيما على الأمن القومي، وفقا للبيان.