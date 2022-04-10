داخلية الوحدة: ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، عن ضبط تشكيل عصابي منظم يمتهن الحرابة والسطو المسلح واقتحام المنازل وترويع الأهالي، في عديد المناطق بمحيط طرابلس،

وذلك بعد عملية رصد وتتبع قامت بها قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق.

وذكرت الوزارة، في بيان، إن التنظيم قد ترك أثرًا خلال اقتحام أفراده منزلًا بطريق المطار؛ مما مكن القوة من القبض على اثنين من أفراده، وضبط المركبة التي استخدموها في اقتحام المنزل، وكذلك ضبط المركبة التي سرقوها.

مشيرآ إلى التواصل مع مراكز الشرطة بمديريات الأمن (طرابلس، تاجوراء، قصر بن غشير، الجفارة) لتجميع البلاغات المسجلة ومحاضر الشرطة والتواصل مع المواطنين وأرباب الأسر للتعرف على الجناة.

وذكر البيان أنه خلال التحقيق مع المتهمين الاثنين التي تم ضبطهم ، اعترفا بقيام التشكيل بـ43 عملية سطو مسلح واقتحام سبعة منازل، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، ولا تزال عمليات البحث والتحري جارية لضبط باقي المتهمين.