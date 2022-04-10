مزورة.. المسماري يرد على الأنباء بشأن إغلاق موانئ وحقول النفط

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قال، المتحدث، باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات لإغلاق الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز، ” أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة”.

ونشر المسماري، تدوينة فنّد فيها، نبأ صحة ما يتداول على منصات التواصل بشأن الإغلاقات.

وطلب، ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان مصور السبت القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها.

كما طالبوا بإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، معلنين أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.