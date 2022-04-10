الحرس البلدي يعلن سحب شوكلاتة كيندر من الأسواق

أخبار ليبيا24

أعلن، مدير مكتب إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي، النقيب يوسف القيلوشي، عن سحب منتجات شكولاتة كيندر المصنعة بمصانع شركة فيرورو الإيطالية في بلجيكيا، للاشتباه في ارتباطها بعدوى السالمونيلا.

وقال القيلوشي، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن رئيس جهاز الحرس البلدي، لواء رجب أحمد قطوسة، عمم قرارا بحسب منتجات كيندر وهي، كيندر سوبرايز “البيضة” وكيندر ميني ووكيندر هابي مومنت وكيندر ميكس وكيندر شوكو.

وأوضح القيلوشي، أن التعميم جاء بعد كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن سحب هذه المنتجات المصنعة بدولة بلجيكيا.

وطالب، مدراء المديريات بجهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة الدعم بالجهاز وفروع الإدارة، ومدير مكتب التحري وجمع المعلومات بالجهاز، أن يتم اتخاذ الاجراءات بسحب المنتج من الأسواق والمحال تحوطا لأية احتمالات وحفاظا على الصحة العامة.

ووجه، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، خطابا لمدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. ورئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ إجراءاتهم بشأن منتجات شوكولاتة تباع على شكل بيض،. بسبب تفشي بكتيريا السالمونيلا، والذي يمكن أن يكون ذا صلة بهذا النوع من الشوكولاتة .

وأوضح الحويج، أن ذلك جاء بعد توارد أنباء بأن عددا من الدول تحفظت على منتجات شوكولاتة “كيندر” وأن الشركة قامت بسحبها من الأسواق لاحتمال وجود بكتيريا السالمونيلا الضارة.

وأعلنت، وكالة الصحة الأوروبية، أنها تحقق في عشرات الحالات المبلغ عنها والمشتبه بها من السالمونيلا المرتبطة. بتناول الشوكولاتة في تسع دول على الأقل.

وفي بريطانيا وإيرلندا تم سحب هذا النوع الشوكولاتة من الأسواق، كخطوة احترازية. بينما قالت، مجموعة الحلويات. الإيطالية فيريرو، يوم الأربعاء، إنه لم تظهر أي المنتجات المطروحة في السوق إيجابية لبكتيريا السالمونيلا.

وسحبت مجموعة “فيريرو” العملاقة في مجال صناعة الشوكولاته منتجات من علامتها التجارية الشهيرة “كيندر”. مصنوعة في بلجيكا.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة “كيندر” التجارية مصنعة داخل مصنع “فيريرو” في مدينة. أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.