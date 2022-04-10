إدارة المهام الخاصة: إفشال تهريب مهاجرين غير شرعيين بمدينة الخمس

صرحت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت،في بيان صادر عنها ،عن إفشال عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين بمدينة الخمس، والقبض على المهربين والمسؤولين عن التهريب.

وذكر البيان ، ان الادارة ألقت القبض على 27 مهاجرًا غير شرعي، تعود جنسياتهم إلى اليمن ومصر وسورية وغامبيا، كانت وجهتهم إلى دول أوروبية منها إيطاليا وألمانيا، وفق بيان صادر عن الإدارة.

مشيرآ الى أن المهربين والمسؤولين عن التهريب وعددهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الليبية، وقد اتضح أنهم متهمون في عدة قضايا سابقة تخص الهجرة غير الشرعية.

وتم ضبط جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية «الثريا»، وجهاز تحديد الاتجاهات فى عمق البحر «GPS»، وأطواق النجاة، وقارب مطاطى، وقد حرزت هذه الأدوات وأُحيلت رفقة المحضر للنيابة العامة.

في حين جرت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.