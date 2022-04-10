وزارة الداخلية بالحكومة الليبية نبارك ما جاء في بيان اللجنة العسكرية (5+5) والذي يعتبر منسجما مع ما تصب إليه الحكومة

باركت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، ما جاء في بيان اللجنة العسكرية (5+5) والذي يعتبر منسجما مع ما تصب اليه الحكومة وما يتطلع إليه الشعب من للبلاد.

وزارة الداخلية، وفي بيان ألقاه وكيل الوزارة فرج اقعيم، قالت: “حرصا منا على المصلحة العليا للبلاد ووحدتها وفي الوقت الذي يشهد فيه الوطن تطورات متسارعة فيها تخاوف من نتائج قد تكون وخيمة على وحدة تراب ليبيا فأننا نبارك ما جاء في بيان اللجنة العسكرية (5+5) والذي يعتبر منسجما مع ما تصب اليه الحكومة وما يتطلع اليه الشعب من للبلاد”.

وتابعت: “وفي ظل ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من اجحاف في حق البلاد وما اتخذته هذه الحكومة من قرارات فردية اثرت سلبا على وحدة النسيج الاجتماعي وخلق الفتن بين المدن والذي طال حتى أبناء العائلة الواحدة ما ترتب عليه عدة أمور خلفت الانقسام والفرقة في اغلب مؤسسات الدولة مثل بعض القطاعات والبلديات”.

وأضافت: “وتزامنا مع ما تصدره الحكومة منتهية الولاية من قرارات وتكليفات والتي تعتبر هي والعدم سوى فان وزارة الداخلية بجميع مسمياتها جاهزة لتنفيذ التعليمات الصادرة الينا من الحكومة الليبية الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد كل من يتعامل مع هذه القرارات، كل ذلك من اجل المحافظة على الامن والنظام العام في شتى ربوع البلاد”.