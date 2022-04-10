الحكومة الليبية تطالب بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد المتعمد لحكومة الدبيبة

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جددت، الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصا المؤسسة العسكريـة مـن خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكدت الحكومة، في بيان، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وقالت إن حكومة الدبيبة “ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد”.

وشددت الحكومة، على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.

وقالت، إنها “تحمل المسؤولية الوطنية والقانونية لمغتصبي السلطة كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عمـوم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوي بلا استثناء”.

كما أكدت الحكومة، “قرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طعمة خارجة عن القانون استولت على السلطة وإفتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه”.