اللواء 444 قتال: تحرير 195 شخصا كانوا مختطفين في مدينة بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال ، أن مفارزه تمكنت فجر أمس من تحرير “195” شخصاً بينهم “23” امرأة وطفلان؛ كانواْ قد تعرضوا للخطف في مدينة “بني وليد” من قِبَلِ عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وقد تم القبض على رأس العصابة المدعو “أصيل السنوسي اشنيشح” وهو ليبي الجنسية و8 من أعضاء العصابة ينتمون لجنسيات أخرى وسيتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم . وفقآ لما ذكره اللواء في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” ،

وأضاف البيان أن المخطوفين الذين تم تحريرهم ينتمون لجنسيات مختلفة من ” مصر، السودان، النيجر، نيجيريا، اريتريا، واثيوبيا”، وقد تعرّضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

كما طمأن اللواء في بيانه أهالي المخطوفين بأنّ أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي ..