المسماري: لا صحة لإصدار تعليمات بإغلاق موانىء النفط

نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتدولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا.

وقال المساري في بيان مقتضب على صفحته على موقع فيسبوك ، إن هذه «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة».

ويشار الى أنه أمس السبت، قد أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها،

كما أشاروا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

مطالبين في بيان، من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، بالإضافة الى إيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.