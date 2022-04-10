بعيو لـ”عثمان البصير”: الليبيون لن ينتخبوك بعدما بددت 100 مليون دولار من أموالنا

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، محاولات المرشح الرئاسي عثمان البصير تبرئة نفسه مما ورد من مخالفات لتقرير مكتب المخالفات المالية بديوان المحاسبة، عن خسارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وقال بعيو عبر “فيسبوك”: “لما تكون صاحب شركة بددت 100 مليون دولار من أموالنا، طبيعي تترشح للانتخابات الرئاسية”، مستدركا: “لكن من الطبيعي أن الليبيين لن ينتخبوك يا عثمان البصير”، وأردف: “يعني موش الدبيبات بس بيحكمونا بفلوسنا المنهوبة”.

يشار إلى أن البصير خرج في مداخلة من كندا، عبر قناة “218”، مساء أمس السبت لتبرئة ساحته مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن قضية الـ 100 مليون دولار.