سهيل الغرياني: فريضة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تلزمنا بضرب “رعاع حفتر”  

قال سهيل الغرياني، مدير قناة “التناصح” ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه: “في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستوجب بعدما دعوا رعاع حفتر لقفل النفط والطريق وغير ذلك مما دعوا إليه وبعض المغفلين يتبعونهم.. الضرب على يد الظلمة” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “الحل قد تكرر الحديث عنه مرارا، إن لم يتم الضرب على يد الظلمة فلن تستقر بلد على الحق قد يُقرونها على الباطل وقمع الناس لكنها لن تستقر على الحق بهذا العمل المفسد” على حد تعبيره.

يأتي ذلك بعد دعوة ممثلي القيادة العامة، إلى قفل النفط ووقف حركة الطيران بين الشرق والغرب احتجاجا على ممارسات حكومة الدبيبة الإقصائية.