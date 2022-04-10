عبد الكافي: ممثلو حفتر بلجنة “5+5” كشفوا عن وجههم الحقيقي “القبيح”  

هاجم عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، بيان أعضاء لجنة 5+5 الممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بعد دعوتهم إغلاق النفط على خلفية عرقلة حكومة عبد الحميد الدبيبة لعملهم وعدم تسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

كتب عبد الكافي على فيسبوك: “إيقاف عمل لجنة 5+5 في بيان 10 نقاط من إنجازات وهمية وكذب وتضليل للجنة 5 التابعة للمتمرد ورغم التنازلات والتراخي واستمرار 5 التابعين للمنطقة الغربية في التعاطي معهم حتي بعد امتناعهم عن إعطاء أي معلومات عن أعداد الفاغنر وباقي المرتزقة ورغم اتفاقهم مع ستيفاني باستقلاليتهم وعدم تدخلهم في الصراع السياسي أبوا أن يكملوا المسلسل الهزلي في تصدير التوافق الكاذب وكشفوا وجههم الحقيقي القبيح”.

وتابع قائلًا أن “بيان 5 والمطالب لقائدهم هي خطة حصار وانفصال عن المنطقة الغربية وتكملة لعملية التمرد في السيطرة علي البلاد” وفق تعبيره.