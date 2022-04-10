الحفني: عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة سوف تأخذ وقتاً من الزمن بسبب قضايا عالقة كثيرة يجب حلها

ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير على الحفني إن هناك إرادة مشتركة لدى القاهرة وأنقرة لحل المشاكل بقدر المستطاع، حتى ولو بشكل تدريجي.

الحفني أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أنه كان من الممكن أن يكون مسار العلاقات أسرع من ذلك، إذا توفرت الرغبة لدى أنقرة لتناول بعض القضايا التي تمثل أولوية للدولة المصرية بشكل أكثر حسماً؛ لكن إلى الآن لم تتوفر الإرادة من قبل الجانب التركي.

وأكد أن عودة العلاقات بين البلدين سوف تأخذ وقتاً من الزمن، لأن هناك (قضايا عالقة) كثيرة يجب حلها، معتبراً أن الخطوات التي تمت بين البلدين جيدة.

ورأى أن مصر وتركيا قررتا العودة في العلاقات مهما أخذ ذلك من وقت، ولو حتى بشكل تدريجي، موضحاً أن هناك آلية جادة بين البلدين، وقد تأخذ وقتها هذه الآلية، لأن هناك مشاكل وقضايا كثيرة متراكمة تحتاج وقتاً وحكمة في تناولها حتى تتغير العلاقات.

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