انتشال رفات 11 شخص من مقبرة جماعية في سرت – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري. انتشال رفات أحد عشر شخصًا مجهول الهوية. من مقبرة جماعية بمنطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت.

وقال الجعفري لـ”أخبارليبيا24″. إن الهيئة تلقت بلاغاً بخصوص المقبرة التي يرجح تاريخها إلى حرب البنيان ضد تنظيم الدولة في سرت.

وأكد الناطق أن فريقًا من إدارة البحث على الرفات توجه إلى مدينة سرت. بعد التنسيق مع النيابة الجزئية بالمدينة. وذلك للعمل على استخراج وانتشال الرفات مجهولة الهوية.

وأوضح الجعفري، أنه تم استخراج أحد عشر جثة وجرى نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة.

وأفاد أن الفرق المختصة بالهيئة باشرت بأخذ عينات من العظام لنقلها الى مختبرات الهيئة. وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي. مشيراً إلى أن الفرق الخاصة بالهيئة قامت بدفن الرفات بطريقة شرعية.

وأضاف أن رئاسة الهيئة أثنت على المجهودات التي تقوم بها كل الفرق الفنية. وتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف خلال الشهر الفضيل وتحمل مشقة الصيام وحرارة الطقس لإنجاز أعمالها. وإلى بلدية سرت على ما قدموه لتذليل الصعاب للفرق الفنية التابعة للهيئة.