الشاطر: بيان مجموعة الكرامة في لجنة 5+5 يفتح الطريق لتقسيم ليبيا

زعم عبد الرحمن الشاطر أن البيان الصادر عن أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة في اللجنة العسكرية «5 + 5» يفتح الطريق لتقسيم ليبيا، على حد وصفه.

وقال الشاطر، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بيان مجموعة الكرامة في لجنة 5+5 العسكرية يفتح الطريق لتقسيم ليبيا وبذلك تعمل اللجنة لنصبح على شاكلة كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الله المستعان في اللجان التي تشكل وليس لديها القدرة على تكحيل العيون وإنما تعميتها”، وفقا لحديثه.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة، قد أعلنوا في بيان لهم تعليق كافة أعمالهم بلجنة «5+5» إلى حين النظر في مطالبهم، مؤكدين أنه بعد نيل حكومة الوحدة ثقة البرلمان فوجئوا بإجراءات رئيسها بعرقلة عمل اللجنة.

وقال البيان “منها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين وعدم انصياعه لقرارات الشرعية ورفض التسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فالدبيبة نكث عهده بعدم الترشح للانتخابات وسط الفساد المالي الذي سجل على الحكومة وهيمنة العائلة على قرارات الحكومة، ولم يعيّن وزيرا للدفاع واحتفظ بهذه الحقيبة لأغراض شخصية، كما تعمد عدم صرف مرتبات الجيش الوطني لأكثر من مرة وآخرها لمدة 4 أشهر”.