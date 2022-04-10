ليبيا تؤكد أهمية تفعيل آليات تجمع دول الساحل والصحراء

أكدت الحكومة الليبية على أهمية تفعيل آليات تجمع دول الساحل والصحراء بما يلبي طموحات شعوب التجمع، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء بالتجمع.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامتها أمس السبت وزارة الخارجية لرؤساء بعثات الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص).

وأشاد وزير الشباب فتح الله الزني في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بالمشاركة الفعالة لكافة دول التجمع في الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي التي عقدت يومي 29 و 30 مارس الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، موضحا أن نتائج الدورة أعطت دافعا قوية لعودة العمل الجاد للتجمع، واستئناف نشاط أمانته التنفيذية من العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد سفير تونس في كلمته، باعتباره عميد سفراء دول التجمع، استعداد تونس والدول الأعضاء بالتجمع للعمل معا من أجل عودة الأمانة التنفيذية لطرابلس، وتفعيل آليات التجمع بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.