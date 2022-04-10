سرقة أسلاك ضغط عالي في دائرة توزيع الأبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قيام مجموعات خارجة عن القانون بالاعتداء على شبكة الكهرباء، وسرقة 3700 متر من أسلاك الضغط العالي في دائرة توزيع الأبرق.

وقالت الشركة في بيانها إنّ الأسلاك سُرقت من خط لملودة (66 الأبرق) بدائرة توزيع الأبرق التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل في تلك المنطقة.

واستنكرت الشركة الاعتداءات وأعمال السرقة والنهب على مكونات الشبكة الكهربائية، ودعت لوضع حد لهذه السرقات.

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