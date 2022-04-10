بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 10 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 10 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية تنشط تدريجيا من مساء يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-26)مْ,وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(21- 28)مْ ، وتصل على جالو والجغبوب إلى (32) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(31-37)مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 39)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).