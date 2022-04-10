الغويل: النفط الليبي في نهاياته وكل اقتراحات تنويع الدخل “سطحية”

قال حافظ الغويل، الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن كثيرين يتحدثون عن أهمية تنوع الاقتصاد الليبى و تقليل الاعتماد على النفط، فكما يعلم الجميع أن عصر النفط فى نهاياته، لكن السؤال الأهم فى نظرى، هو كيف ممكن تنويع مصادر الدخل؟، وهل عند ليبيا أى فرص حقيقية لخلق هذا التنوع؟.

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أضاف على فيسبوك: “كل الاقتراحات التى تكرر بدون أي تفكير مثل السياحة و التصنيع و التجارة مع أفريقيا و الطاقة الشمسية و الزراعة سطحية و ليست واقعيه و ليبيا لا تملك أبسط مقوماتها، ولن تصل عائداتها مجتمعة لربع الدخل الذي يجلب فيه النفط الآن، الأمر أعقد من ذلك و يحتاج إلى تفكير و سياسات أعمق بكثير”.

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