الارصاد: ارتفاع في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 10/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم مابين ( 20 – 27 ) مْ، بينما تسجل على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 38 ) مْ مع رياح نشطة من حين لأخر مثيرة للأتربة والرمال خاصة يوم الغد على مناطق الجنوب.

ووفقا للتقرير تنشط كذلك الرياح تدريجيا من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار, مع ارتفاع في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء على معظم مناطق غرب ليبيا. والله اعلــــــــــــــم.