الحجام: نالوت أصبحت مدينة أشباح في الليل

أكد عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، أنه ليس هناك مراقبة للأسعار من قبل الدولة، وكل تاجر يضع السعر الذي يريده، مشيرا إلى أن المواطنين يشتكون من ارتفاع جميع أسعار السلع الغذائية.

وقال الحجام في تصريحات صحفية: “أزمة الوقود مستمرة بسبب عدم وجود رقابة على شركات التوزيع، ويأتي الوقود إلى المحطات ناقصا ألف أو ألفين لتر، وعمليات تهريبه مستمرة”.

وأضاف “الحكومة قامت بحلول وقتية ولم تحل المشاكل حلا جذرياً، وشركة الكهرباء شبه معدومة في البلدية، والمواطن يشتري الأعمدة والأسلاك؛ لإيصال التيار الكهربائي إلى منزله”.

وتابع “نالوت أصبحت كمدينة أشباح في الليل بسبب عطل في جميع الأعمدة الكهربائية في الطرقات، وأزمة المياه مستمرة إلى الآن، و90 % من منازل المواطنين لم تصلها المياه”.