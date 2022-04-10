اللواء 444 قتال يحرر 195 شخصًا في بني وليد ويضبط رئيس العصابة “اشنيشح”

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أعلن اللواء “444 قِتال” أن مفارز تابعة له تمكنت فجر اليوم الأحد من تحرير “195” شخصًا في مدينة بني وليد. كاوا محتجزين لدى إحدى العصابات.

وأوضح اللواء أن المختطفين بينهم “23” امرأة وطفلان. كانوا قد تعرضوا للخطف في وقت سابق من قِبَلِ عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وأكد “444 قِتال” أن المخطوفين تعرّضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وأشار إلى أن المخطوفين من جنسيّات مختلفة من مصر، والسودان، والنيجر، ونيجيريا، وإريتريا، وأثيوبيا.

وطمأن “444 قِتال” أهالي المخطوفين بأنّ أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي..

وأكد اللواء أنه قد تم القبض على رأس عصابة الخطف المدعو أصيل السنوسي اشنيشح و8 آخرين من العصابة من جنسيات أخرى. وسيتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم.