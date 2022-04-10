انقطاع الكهرباء جراء سرقة أسلاك بدائرة توزيع الابرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3700متر بدائرة توزيع الابرق، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المساكن.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3700 متر على خط لملودة (66الابرق) بدائرة توزيع الابرق التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

وأشارت الشركة إلى تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائيه من قبل مجموعات خارجة عن القانون تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائيه.