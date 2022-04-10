الحاسي: أيقاف مرتبات الجيش يعد إضعافًا ممنهجًا للمؤسسة العسكرية وضرب معنويات جنودها

ليبيا – قال الحقوقي والسياسي الليبي محمد الحاسي، إن الموقف الذي اتخذته لجنة “5+5” العسكرية هو موقف سليم وقانوني، إزاء تصرفات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميدالدبيبة غير المقبولة، والتي تدفع بالبلاد في اتجاه الاقتتال مرة أخرى.

الحاسي في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف أن “الدبيبة وأسرته يسيطرون على السلطة والمال في طرابلس، خاصة بنك ليبيا المركزي، كما استولوا بالقوة على قيادة الدولة بحماية من ميليشيات ممولة ومسيطر على قراراتها”.

ونوه بأن الدبيبة صرف رواتب المليشيات في حين توقف عن صرف رواتب الجيش في شرق البلاد -إقليم برقة- استنادًا إلى نعرة الكراهية والجهوية تحت ذريعة الخوف من حكم العسكريين، وحجج واهية.

وأوضح أن الدبيبة في تحالفه مع تنظيم الإخوان وبعض الدول المتداخلة في ليبيا، يسعى لإضعاف الجيش إضعافًا ممنهجًا وضرب معنويات جنوده والتضييق المالي عليه والذي قد ينعكس على التدريب والتسليح والتطوير.

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