الحكومة الليبية تدعو لضبط النفس وتتهم الدبيبة بتعميق الانقسام

بعد بيان 5+5.. الحكومة الليبية تدعو لضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد السياسي والعسكري مؤكدة قرب تسلم مهامها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية

دعت الحكومة الليبية إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل حكومة الوحدة، التي اتهمتها بالسعي لتعميق الانقسام وإيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف.

وحمّلت الحكومة الليبية في بيان، السبت، من أسمتهم بمغتصبي السلطة كافة المسؤولية الوطنية والقانونية والعواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، مشددة على تجنيبهم دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.

وجددت الحكومة تأكيدها قُرب تسلمها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة، وفق وصف البيان.

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