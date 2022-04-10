التواتي لـ«بوابة إفريقيا»: لا اختصاص لمجلس النواب في المساس بمشروع الدستور

قال عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، إن “مجلس النواب يواصل فرض وصايته على الشعب مصدر السلطات وخلق الأزمات ويتجاهل حقه الأصيل في قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من هيئة منتخبة”.

وأكد التواتي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه لا اختصاص لمجلس النواب بالمساس بمشروع الدستور، قائلا إن “التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري جاء مخالفا للإجراءات الواجب اتباعها لإقراره، موظفا بذلك قفل أبواب الدائرة الدستورية الأمر الذي يجعل مجلس النواب يتخذ اي إجراء يراه وأن كان مخالفا للقانون”.