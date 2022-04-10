أبوراس تعتبر قرار التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان خطوة شجاعة

العنوان – طرابلس

اعتبرت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس، قرار التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أنه خطوة شجاعة.

وقالت أبوراس في تصريحات للشرق الأوسط :”أتمنى أن يتم استثمارها دبلوماسياً لمصلحة الشعب الليبي أولاً.

وأوضحت أنه لم يعد هناك داعٍ لموقف الحياد مع الكثير من الدول، وخصوصاً تلك التي أسهمت في زعزعة أمن واستقرار ليبيا وزرع الألغام.

وطالبت حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل لجنة لحصر الانتهاكات الدولية داخل الأراضي الليبية دون استثناء، ووضعها على طاولة مجلس الأمن لضمان أخذ حقوق الليبيين، من كل من أسهم في تأخير ومنع استقرار الأوضاع في البلاد،

وأضافت أن المواجهة جزء من الحل السلمي للأزمة؛ ورسالة واضحة على قدرة الدولة الليبية على تحدي الصعوبات.

وكانت ليبيا الوحيدة عربيًا التي صوتت لصالح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن بين 93 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عارضت 24 دولة قرار التعليق، وامتنعت 58 دولة عن التصويت منها السعودية والإمارات وتونس ومصر والبحرين وعُمان والأردن والسودان واليمن وقطر.