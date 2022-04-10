بوراص تدعو لحصر الانتهاكات الدولية داخل الأراضي الليبية

دعت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص حكومة الوحدة، لتشكيل لجنة لحصر الانتهاكات الدولية داخل الأراضي الليبية دون استثناء، ووضعها على طاولة مجلس الأمن لضمان أخذ حقوق الليبيين.

وطالبت بوراص في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” بتشكيل قوة عسكرية مشتركة، لمواجهة الوجود الأجنبي السام على الأراضي الليبية، ومحاسبة كل من أسهم في تأخير ومنع استقرار الأوضاع في البلاد.

ورحبت بوراص بقرار تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، معتبرة ذلك خطوة شجاعة ضد دولة أسهمت في زعزعة أمن واستقرار ليبيا وزرع الألغام، وحولت معسكراتها وقواعدها وحدودها إلى منصات ومعسكرات لتدريب المرتزقة، وحمل السلاح في وجه الشعوب وتشريد الليبيين وتعميق أزمتهم، وفق قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية