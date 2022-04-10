توقعات طقس اليوم بحسب الأرصاد الجوية

طرابلس 10 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد.

الملخص العام

لا تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال، مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية، تنشط تدريجياً من مساء يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-26)مْ,وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(21- 28)مْ ، وتصل على جالو والجغبوب إلى (32) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(31-37)مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 39)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد. (وال _ طرابلس) ف و

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