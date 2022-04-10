الصغير لـ«باشاغا»: أوقفك السراج أسبوعاً فاستعرضت بالسلاح واليوم تدعو الجيش لضبط النفس

استنكر حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، دعوته إلى ضبط النفس من قبل أفراد القوات المسلحة، بعد قرار ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، تعليق عملهم في اللجنة، والدعوة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط، وتعليق الطيران بين الغرب والشرق.

كتب الصغير على فيسبوك: «يا سيد فتحي أنت أوقفك السراج عن العمل لمدة أسبوع وبدون إيقاف مرتبك استخدمت نفوذك وسلاحك ونظمت استقبال لك بمطار معيتيقة برتل مسلح طوله ستة كيلو متر ويوم ذهبت للتحقيق استخدمت سلاحك ايضاً جئت لطريق السكة بجيش جرار واليوم تدعو 80 ألف عسكري لضبط النفس وهم مرتباتهم موقوفة منذ ثلاثة أشهر، فأي منطق هذا؟».