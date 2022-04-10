الرقابة على الأغذية يتخذ هذا الإجراء بشأن شوكولاتة كيندر

دعا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الشركات الموردة والمحال والأسواق للتتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمركز في عمليات التفتيش وسحب أي منتج من شوكولاتة كيندر يكون مشمول بالتحذير وفق تعميم الشركة المصنعة وإبلاغ فروع ومكاتب المركز بالخصوص.

وأعطى المركز تعليماته للإدارات المختصة من الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة بتتبع مصادر المعلومات التي ترددت بشأن سحب الشركة تشغيلات منها لوجود بكتيريا سالمونيلا الضارة وكذلك تتبع ما ينشر من الهيئات الرسمية ذات العلاقة المناظرة للمركز عربيا وعالميا واتخاذ كافة التحوطات بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز لضبط أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب من الأسواق وفق إعلان الشركة المصنعة أو وكلائها التجاريين.

ووجه المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التشغيلات التي صرحت بها الشركة المصنعة بلد المنشأ بلجيكا تحمل أرقام ( L004L0 ) والتشغيلة ( L005L03 ) بإخطار صادر من مدير الرقابة الغذائية من المركز موجه لمدراء فروع المركز بشأن التشديد في العمليات التفتيشية على الشحنات الواردة من الخارج والتي تحتوي على منتجات شوكولاتة كندر من حيث عدم احتواءها على للتشغيلات المعنية.