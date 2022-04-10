«المالية» تسلم أذونات صرف مرتبات أبريل إلى «المركزي»

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وينتظم صرف المرتبات في البلادمنذ أشهر، ففي مارس الماضي أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، تعليمات للإدارات المختصة، بشأن إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الآلية المتبعة.

