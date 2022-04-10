عميد بلدية نالوت: ليس هناك مراقبة للأسعار من قبل الدولة وكل تاجر يضع السعر الذي يريده

ليبيا – قال عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام إن المواطنون يشتكون من ارتفاع جميع أسعار السلع الغذائية.

الحجام أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أنه ليس هناك مراقبة للأسعار من قبل الدولة، وكل تاجر يضع السعر الذي يريده.

وأشار إلى أن أزمة الوقود مُستمرة؛ بسبب عدم وجود رقابة على شركات التوزيع، ويأتي الوقود إلى المحطات ناقصًا ألفًا أو ألفي لتر، وعمليات تهريبه مستمرة.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بحلول وقتية ولم تحل المشاكل حلًا جذريًا، معتبرًا أن شركة الكهرباء شبه معدومة في البلدية، والمواطن يشتري الأعمدة والأسلاك؛ لإيصال التيار الكهربائي إلى منزله.

كما أضاف: “نالوت أصبحت كمدينة أشباح في الليل؛ بسبب عطل في جميع الأعمدة الكهربائية في الطرقات. وأزمة المياه مستمرة إلى الآن، و90% من منازل المواطنين لم تصلهم المياه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية