دبلوماسي مصري سابق: سياسات الدبيبة تؤخر ليبيا لسنوات

انتقد نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية علي الحفني، سياسات حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة التي لا تصب في مصلحة الشعب الليبي، وفق وصفه وتؤخر ليبيا لسنوات.

وأضاف الحنفي في تصريح لـ “بوابة الفتح”، أن تركيز الليبيين يجب أن يتوجه إلى الأزمات الأخرى وعلى رأسها دمج الميليشيات في الجيش الليبي، وإخراج المرنزقة والأجانب من ليبيا حتى تعود الأوضاع طبيعية إلى ربوع ليبيا، وبحث تنمية ليبيا، وإعادة الإعمار بعد الدمار لأكثر من عقد كامل.

وشدد الحنفي على ضرورة توحيد الصوت الليبي في المرحلة الدقيقة الحالية، موضحًا أن الخلافات والتنافر لا يساعد الشعب الليبي والمساعي المبذولة عالميًا وإقليميًا لإعادة الاستقرار إلى ربوع ليبيا.

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