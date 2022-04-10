الداخلية تبارك بيان اللجنة العسكرية (5+5) – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24

أعلن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية تبارك بيان اللجنة العسكرية (5+5) التابعة للقيادة العامة.

وأضاف اقعيم في بيان متلفز أن بيان اللجنة العسكرية يعتبر منسجمًا مع ما تصب إليه الحكومة الليبية. وتطلعات الشعب الليبي.

وأكد أن وزارة الداخلية بجميع مسمياتها جاهزة لتنفيذ التعليمات الصادرة إليها من الحكومة الليبية الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد كل من يتعامل مع قرارات الحكومة منتهية الولاية.

وشدد اقعيم على أن مايصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات وتكليفات تعتبر هي والعدم سواء.

وأشار إلى أن الحكومة منتهية الولاية أجحفت في حق البلاد وقامت باتخاذ قرارات فردية أثرت سلبًا على وحدة النسيج الاجتماعي وخلق الفتن بين المدن.

وأوضح أن هذا الأمر ترتب عليه عدة أمور خلفت الانقسام والفرقة في أغلب مؤسسات الدولة. من القطاعات والبلديات.