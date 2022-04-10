الشيباني: الدبيبة أخبرني أن ديوان المحاسبة هو من قطع مرتبات الجيش وليس حكومته

كشف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، تفاصيل إحدى المحادثات بينه وبينه رئيس حكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ، فقال: في أول لقاء لي مع الدبيبة بعد المشادة الكلامية والتلاسن بيننا في جلسة مجلس النواب بشأن حقوق أهالي تاورغاء في الإعمار والتعويض، وبعد ان انهينا الحديث عن تاورغاء وظروفها واحتياجاتها وكان غاية في التفهم والتجاوب و وعد بتقديم اللازم، عرجنا قليلاً على ما دار بالجلسة المشهودة بكل روح رياضية.

وأضاف الشيباني على “فيسبوك”: بعدها سألته، لماذا لا تزور بنغازي و تقابل أهلها مباشرة ، عدم الزيارة يجعل هذه الحكومة مقتصرة على إقليم واحد ولا يساهم في المصالحة الوطنية المنشودة، رد قائلًا: لقد زارني أغلب أعيان وشيوخ برقة وعمداء بلدياتها وليست هناك مشكلة معهم، ولكن هناك قوة عسكرية منعت حراسي الذين سيمهدون للزيارة من النزول من الطائرة ولم يقدموا لهم حتى طعام الإفطار في رمضان، وأتمنى زيارة بنغازي و ما زلت على استعداد لو تحسنت الظروف.

وتابع قائلًا: سألته، لماذا تقطعون مرتبات الجيش في المنطقة الشرقية، وهذا غير مقبول من ناحية إنسانية ومهنية ويزيد الشقاق، رد قائلًا: لست أنا من قطع المرتبات، هذا الأمر إداري و قانوني يخص ديوان المحاسبة ولا علاقة له بالحكومة إطلاقًا، وهذا جزء ما دار بيننا نقلته بأمانة لعله يجيب عن بعض التساؤلات عند المهتمين وكان بحضور النائب صالح افحيمة.