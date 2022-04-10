مكافحة الأمراض: معدل الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا تراجع 58%  

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار انخفاض معدل الإصابات الأسبوعية بوباء كورونا على مستوى البلاد بنسبة 58%.

وأكد المركز الوطني في إيجازه الأسبوعي انخفاض متوسط عدد الوفيات، حيث بلغ حالة واحدة للأسبوع المنصرم، مشيرا إلى وجود استقرار في معدل الوفيات الأسبوعي بنسبة 1.34%.

وتابع المركز الوطني أن انخفاض عدد الاختبارات إلى 100 اختبار لكل 100 ألف مواطن، يقلل من قدرتهم على رصد التغيرات المستقبلية لتطورات الوباء.

وأضاف المركز الوطني أن نسبة المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية لم تتجاوز 16% وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددا.

وأوصى المركز الوطني بوضع خطة للتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض، وتأكيد عدم تنفيذ الخطة قبل الوصول للنسبة الآمنة من المطعمين.

ودعا المركز الوطني إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين الإجبارية للتطعيم وذلك لغرض الوصول إلى النسبة المطلوبة التي تضمن الحد من الانتشار المستقبلي للوباء.

وأكد المركز الوطني استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل والتسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان العمل بها.