وزارة المالية تسلم أذونات صرف مرتبات أبريل إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تسليم اليوم الأحد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكانت وزارة المالية أعلنت تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء عن أشهر (أبريل، مايو، يونيو) من العام الحالي 2022، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس لاستكمال الإجراءات المتبعة وأكدت أنها ستحيل قيمة الربع الثالث للعلاوة عن أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، في منتصف شهر رمضان المبارك.