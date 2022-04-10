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مالية تصريف الأعمال: أحلنا قيمة علاوة الأبناء عن أشهر 4 و5 و6 وبصدد إحالة مرتب أبريل للمصرف المركزي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير الفريق الإعلامي لوزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال عمر بسيسة إن الوزارة باشرت منذ إحالة مرتبات شهر مارس بتجهيز مرتبات شهر أبريل لكافة العاملين بأجهزة الدولة.

بسيسة أكد وفقًا لقناة “تبادل” على أن وزارة المالية بصدد إحالة مرتبات شهر 4 إلى مصرف ليبيا المركزي.

وبخصوص علاوة الأبناء عن الربع الثاني من العام 2022 أي أشهر 4 و5 و6 نوّه بأن وزارة المالية قد قامت بإحالة القيمة الإجمالية للعلاوة إلى المصرف المركزي، الذي قام بدوره بإحالتها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة، وهي من تحدد تاريخ الإحالة لحسابات المواطنين.

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صحيفة المرصد الليبية

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