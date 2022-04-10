اللواء يحيي: موقف أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية ناتج عن ضغوط

أكد اللواء مصطفى علي يحيى أن موقف أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 من المنطقة الشرقية، لا يُعبّر عن موقف اللجنة العسكرية مجتمعة، مشيراً إلى أن موقفهم لا يُعبّر عن حقيقة آرائهم وإنما نتج عن الضغوط التي تعرضوا لها نتيجة الاستقطاب الحاد.

وأضاف يحيى في بيان صدر الأحد، واطلعت 218 على نسخة منه، أن إقفال النفط وغلق الأجواء وإقفال الطرق لن يؤثر على الأطراف السياسية المتصارعة، بل سيؤثر سلباً على المواطن بشكل مباشر وحاد وسريع، مؤكداً أن اللجنة العسكرية لن تتوقف عن العمل من أجل إبعاد شبح الحرب ورفع المعاناة عن المواطن.

وجدد يحيى تمسكه وأعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية بخيار إجراء انتخابات سريعة، تنهي حالة الصراع على الشرعية التي أصبحت رداءً يتلحف به الجميع وفق وصف يحيى.

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