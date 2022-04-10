صنع الله: ندعم مباديء النزاهة والشفافية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “الواحة” بالوكالة أنور الشهلول.

ناقش الاجتماع، النشاط العام للشركة، وآلية الترشيد في الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، ويضمن تطبيق القانون وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.

بدوره، أوضح مصطفى صنع الله، أن اللجنة التي كلفت بمتابعة عمل شركة “الواحة” مهمتها مساعدة لجنة إدارة الشركة في تحديد مواطن الخلل والعمل على معالجته، مؤكدا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة.