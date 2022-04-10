مصطفى يحي: نقدر الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة العسكرية نتيجة الاستقطاب السياسي

العنوان – طرابلس

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحي نقدر الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد.

وأكد يحي في تصريحات صحفية أن الموقف الذي أعلن أمس لا يعبر عن اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة.

وأوضح أن إقفال النفط وغلق الأجواء لن يؤثر على الأطراف السياسية المتصارعة، مؤكدًا أنهم لن يتوقفوا عن إبعاد شبح الحرب ورفع المعاناة عن الوطن والمواطن

وأضاف :”أتمنى من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني”.

وكان ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعلن أمس السبت تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور.

وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها.

وطالبوا أيضاً بإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وأكدوا أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.

وحذّر ممثلو القيادة القامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية من “انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني” في ليبيا.

واتهموا رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بأنه “عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين”، وأنه “نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية”.

وانتقدوا ممارسات وتصرفات الدبيبة، وحملوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.

كما اتهموا الدبيبة بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسبي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.

وأكدوا في البيان على سعيهم لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، متهمين الدبيبة بعرقلة عمل اللجنة بما شكل “خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا”.