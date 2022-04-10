الجيباني: حكومة الدبيبة توسعت بشكل غير مسبوق في الإنفاق

قال أستاذ الاقتصاد صقر الجيباني، إن تغير النمط الاستهلاكي خلال الشهر الفضيل أدى إلى ارتفاع حجم الطلب على السلع الغذائية مع تقلص عدد الوجبات الرئيسية.

الجيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أنّ هناك توسعًا غير مسبوق في الإنفاق الحكومي من زيادة رواتب بعض القطاعات ومُنح دعم الزواج ودفع منح ربات البيوت والأطفال لعدة أشهر مستحقة، مع وعود حكومية بمنحة غلاء المعيشة خلال رمضان ودعم السلع التموينية.

وأكد أنّ موجة التضخم التي تجتاح الاقتصاد العالمي انعكست على السوق المحلي ما زاد من الضغوط على المواطنين.