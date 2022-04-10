«التخطيط» بحكومة باشاغا توجه بـ«غل» يد المراقبين الماليين من التوقيع على أذونات الصرف إلا الرواتب وما في حكمها

قررت وزارة التخطيط والمالية في حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، منع المراقبين الماليين من التوقيع على أذونات الصرف والحسابات المصرفية بالوحدات الإدارية المكلفين بها، على أن يقتصر الصرف على الرواتب الأساسية وما في حكمها.

وأصدر وزير التخطيط والمالية، أسامة سعد حماد، المنشور رقم «2» لسنة 2022، لمراقبي ومديري المكاتب والخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين العاملين بالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين للجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة والمراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

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وشدد المنشور على أنه «تغل» يد جميع المراقبين الماليين بالتوقيع على أذونات الصرف والحسابات المصرفية بالوحدات الإدارية المكلفين بها والمحملة على قوة الأبواب «الثاني والثالث والرابع والخامس ونفقات الطوارئ»، على أن يقتصر الصرف على المرتبات الأساسية وما في حكمها فقط وبشكل منتظم ودون تأخير.

عدم صرف أي عهد مالية

كما وجه القرار بعدم صرف أي عهد مالية على أن تسوى العهد السابقة في مدة لا تتجاوز الشهر، مضيفًا أنه لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

ووجه المصالح والوزارات الحكومية، بالتقيد بسرعة إنجاز إجراءات الصرف وأن تستوفي كل ما من شأنه تعطيل الصرف إلى مستحقيه، لكنه شدد على ضرورة عدم «أداء دفعات مقدما بقصد استنفاد الاعتمادات المدرجة في الميزانية».

كما وجه القرار بعدم التصرف بالأرصدة الدفترية للحسابات الموجودة تحت إشراف المراقبين الماليين باستثناء المرتبات والعمولات المصرفية واشتراكات الضمان الاجتماعي، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من وزير التخطيط والمالية.