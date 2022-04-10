دراسة ألمانية تدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة وارداته من الغاز الليبي والجزائري

دعا المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية “DIW”، لزيادة واردات الغاز من ليبيا والجزائر عبر رفع كفاءة خطوط نقل الطاقة عبر دول جنوب أوروبا، وزيادة السعة التخزينية الاستراتيجية للغاز قبل موسم الشتاء المقبل تحسباً لقطع الإمدادات الروسية.

وأكد التقرير الذي نشرته منصة DW الألمانية، على ضرورة أن تنتهج الحكومة الألمانية سياسة قائمة على ثلاثة اتجاهات لتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي، وهي عبر تنويع الإمدادات وزيادة كفاءة التخزين وخطوط الأنابيب وتخفيض الاستهلاك الصناعي والمنزلي، وهي استراتيجية يمكن أن تسهم وفق التقرير في ضمان حاجات ألمانيا من الغاز الطبيعي دون الاعتماد على الواردات الروسية، التي تستحوذ ألمانيا على الجزء الأكبر منها.

وتشهد قضية اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي صدارة النقاشات الأوروبية مع تصاعد العقوبات الاقتصادية على موسكو، ولجوء القيادة الروسية لفرض شروط قاسية لمواجهة العقوبات الغربية، عبر فرض دفع ثمن الغاز والطاقة بالروبل الروسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية