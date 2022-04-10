كأس ليبيا.. الأهلي طرابلس يُقصي الفالوجا ويتأهل إلى دور 16

أخبار ليبيا 24

حجز الأهلي طرابلس بطاقته لدور 16 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، وذلك بفوزه على منافسه الفالوجا بثلاثية نظيف ضمن الدور 32 من البطولة.

وجاء فوز الأهلي طرابلس على الفالوجا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت. وسجل ثلاثية الأهلي طرابلس كلا من معتز المهدي هدفين وأنيس السلتو هدف.

الجدير بالذكر أن الأهلي طرابلس ينافس أيضا على التأهل إلى سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة. جمعها من 12 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة، خلف المتصدر الاتحاد الذي يحمله في رصيده 25 نقطة. جمعها من 11 مباراة خاضها هذا الموسم وله 4 مباريات مؤجلة.

ويشار إلى أن الأهلي طرابلس على موعد مع مواجهة مرتقبة ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في مواجهة جاره ومنافسه التقليدي الاتحاد في مباراة ديربي. هي الأولى من نوعها في كرة القدم الليبية على صعيد المنافسات القارية.