شوبار: مجلس النواب استوعب أنه ينبغي الرضوخ للبعثة الأممية

أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، أن “مجلس النواب، لن يُمكنه المُضي قدمًا في أي من الخطوات التي يسعى لتنفيذها من دون تأييد أو مباركة للبعثة الأممية”.

وقال شوبار؛ في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب استوعب أنه ينبغي أن يرضخ للبعثة الأممية، وإلا لن يعترف أحد بأي من خطواته التي نفذها”.

وتابع أن “البرلمان بالنسبة للمجتمع الدولي يمثل طرفاً واحداً من أطراف الصراع، وهم يريدون حلاً يشارك فيه كل أطراف الصراع”.

وأردف شوبار، أن ” عمل اللجنتين لن يستغرق كثيرًا، نظرًا لأن الخلافات بينهما حول القاعدة الدستورية ليست كبيرة”.

وأشار إلى أن “مبادرة ويليامز، هدفها تشكيل لجنتين من النواب والدولة، والقاهرة ستحتضن تلك الاجتماعات، وستخرج بتوافق بينهما”.

ختم شوبار موضحا أن ” روسيا حاليا الدولة الوحيدة التي تحاول عرقلة تلك المبادرة، خاصة وأنها أصبحت في عزلة كاملة عقب العقوبات الغربية عليها”.