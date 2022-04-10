المالية تحيل أذونات صرف مرتبات أبريل للمصرف المركزي

أحالت وزارة المالية الأحد أذونات صرف مرتبات شهر أبريل إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، تمهيداً لتسييلها في حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة.

،ويعمل في القطاع العام في ليبيا أكثر من مليوني موظف بحسب بيانات حكومية بلغ إجمالي قيمة مرتباتهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 9.4 مليارات دينار، أي ما يعادل 3.1مليارات دينار. شهريا.

وبلغ إنفاق الخزانة العامة عن بند المرتبات السنة الماضية 33.1 مليار دينار، أي ما يعادل 39 % من نسبة المصروفات العامة للسنة السابقة، ورجحت وزارة المالية أن تبلغ مدفوعات الخزانة العامة عن المرتبات عام 2022 نحو 60 مليار دينار، في حال ما تم اعتماد جدول مرتبات موحد للعاملين في الدولة.

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