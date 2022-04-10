صنع الله: ندعم مبادئ النزاهة والشفافية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “الواحة” بالوكالة أنور الشهلول.
ناقش الاجتماع، النشاط العام للشركة، وآلية الترشيد في الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، ويضمن تطبيق القانون وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.
بدوره، أوضح مصطفى صنع الله، أن اللجنة التي كلفت بمتابعة عمل شركة “الواحة” مهمتها مساعدة لجنة إدارة الشركة في تحديد مواطن الخلل والعمل على معالجته، مؤكدا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة.
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